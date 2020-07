EU-Finanzpaket: Europaparlament will rasch Korrekturen aushandeln

Das Europaparlament will rasche Nachverhandlungen und Korrekturen am Kompromisspaket des EU-Gipfels zum Haushalt und zum Milliardenprogramm gegen die Corona-Krise. Parlamentspräsident David Sassoli sagte am Mittwoch, beim Wiederaufbaupaket wolle das Parlament Mitsprache über die Kontrolle der Mittel.