EU-Finanzpaket nimmt erste Hürde - Merkel für ehrgeizigen Zeitplan

(Ausführliche Fassung) - Das milliardenschwere EU-Finanzpaket gegen die Corona-Krise hat eine erste Hürde genommen. Der Rat der EU-Staaten ebnete am Mittwoch den Weg für Verhandlungen mit dem Europaparlament. Bundeskanzlerin Angela Merkel verabredete in einem Telefonat mit Parlamentspräsident David Sassoli und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einen "ambitionierten Zeitplan", damit die EU-Programme wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten können.