EU fordert wegen Abschwungs mehr Investitionen von Deutschland

Die Euro-Länder fordern von Deutschland mehr Investitionen, um die schwächelnde Wirtschaft in Europa anzukurbeln. "Meine Botschaft ist ziemlich klar: Länder, die Haushaltsspielräume haben, sollten diese nutzen, um den Abschwung der Wirtschaft zu verlangsamen", sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno am Freitag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Helsinki.