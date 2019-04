Sollte das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr langsamer ausfallen als erwartet, könnte sich dies auf die Budgetplanung auswirken, sagte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Wahrscheinlich würde Italien dann aufgefordert, Ausgaben in Höhe von zwei Milliarden Euro einzufrieren, ergänzte er. Dombrovskis verwies auf eine entsprechende Vereinbarung mit der populistischen Regierung in Rom. Diese wird ihre Konjunkturprognose für 2019 wohl erheblich senken. Bislang liegt diese bei einem Prozent Wirtschaftswachstum. Die bisherige Vorhersage der Kommission beträgt 0,2 Prozent. Anfang Mai legt sie eine neue vor.

(Reuters)