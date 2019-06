Der EU-Gipfel in Brüssel ist am Freitagmittag zu Ende gegangen. Das teilte ein Sprecher von EU-Ratschef Donald Tusk auf Twitter mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen hatten bei dem zweitägigen Treffen unter anderem über eine neue Führung der EU und das umstrittene Eurozonenbudget beraten. Merkel sowie andere Staats- und Regierungschefs wollten sich im Anschluss an den Gipfel noch bei Pressekonferenzen äussern./wim/DP/men