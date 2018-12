EU-Gipfel diskutiert über Migration und Eurozonenreform

(Ausführliche Fassung) - Die Staats- und Regierungschefs der EU haben den zweiten Tag ihres Gipfeltreffens mit Verhandlungen über die festgefahrene Reform des EU-Asylsystems begonnen. Grosse Fortschritte wurden am Freitag in Brüssel allerdings nicht erwartet. Nach einem Entwurf der Abschlusserklärung sollten Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen würdigen, dass die Zahl jener Migranten, die unerwünscht in die EU kommen, seit der Hochzeit der Flüchtlingskrise deutlich gesunken sei. An den Beschlüssen aus den Vormonaten - etwa zur Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex - soll weitergearbeitet werden. Als zweites grosses Gipfel-Thema stand die Reform der Eurozone auf der Tagesordnung.