EU-Gipfel hat Beratungen in grosser Runde unterbrochen

Auf dem EU-Sondergipfel zum Aufbauprogramm nach der Corona-Krise in Brüssel sind die Beratungen in grosser Runde am Samstagmittag unterbrochen worden. Zuvor hatte es eine erste Erörterung eines neuen Verhandlungsvorschlags von EU-Ratschef Charles Michel zu den milliardenschweren Corona-Hilfen in der grossen Runde der 27 Länder gegeben. Mit dem Vorschlag sollte Bewegung in die Verhandlungen kommen, die nach dem ersten Tag des Sondergipfels der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag völlig festgefahren waren.