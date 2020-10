EU-Gipfel: Klare Kante im Brexit-Streit, Ehrgeiz beim Klimaziel

Im Streit über ein Brexit-Handelsabkommen mit Grossbritannien zeigt die Europäische Union klare Kante. "Wir wollen ein Abkommen, aber nicht um jeden Preis", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellte klar, dass er keinen Deal zulasten französischer Fischer akzeptieren werde. Die EU will aber weiter verhandeln - während Grossbritannien den Abbruch der Gespräche in Erwägung zieht.