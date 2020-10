EU-Gipfel: Klare Kante im Brexit-Streit, Ehrgeiz beim Klimaziel

(Nach Beschluss der Gipfel-Erklärung zum Brexit aktualisiert.) - Der EU-Gipfel hat Grossbritannien im Streit über den geplanten Brexit-Handelspakt offiziell zum Einlenken aufgefordert. Man rufe "Grossbritannien auf, die nötigen Schritte zu tun, um ein Abkommen möglich zu machen", beschlossen die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel. "Wir wollen ein Abkommen, aber nicht um jeden Preis", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die EU will in den nächsten Wochen weiter verhandeln - während Grossbritannien den Abbruch der Gespräche in Erwägung zieht.