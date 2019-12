Nach der Wahl in Grossbritannien fordert die Europäische Union eine zügige Ratifizierung und Umsetzung des Brexit-Abkommens. Darüber hinaus bekräftigten die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel am Freitag den Wunsch nach einer möglichst engen Beziehung zu Grossbritannien auch in Zukunft. Diese solle aber auf einem "Gleichgewicht aus Rechten und Pflichten gründen und ein "Level Playing Field" sichern", heisst es im Gipfel-Beschluss. Das Papier wurde am frühen Freitagnachmittag von den 27 bleibenden Staaten beschlossen, wie es aus EU-Kreisen hiess.