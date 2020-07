EU-Gipfel: Tiefe Gräben bei Verhandlungen um Milliarden-Plan

(neu: Aktualisierung 1. und 2. Absatz) - In der Corona-Krise haben die EU-Staaten bei einem Sondergipfel versucht, ein historisches Finanzpaket in Billionenhöhe unter Dach und Fach zu bringen. Die Unterschiede seien jedoch "noch sehr, sehr gross", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag zum Auftakt des zweitägigen Treffens in Brüssel. Verhandelt wurde dann den ganzen Tag in grosser Runde aller 27 Staaten über ein 750 Milliarden schweres Programm für den wirtschaftlichen Wiederaufbau sowie den gemeinsamen Haushalt für die nächsten sieben Jahre.