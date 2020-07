EU-Gipfel verhandelt zuerst über Knackpunkte

(Ausführliche Fassung) - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihre Verhandlungen über den Milliardenplan gegen die Corona-Krise am Freitag mit den schwierigsten Punkten begonnen. In den ersten Stunden des Sondergipfels sei es um die Frage der Rabatte für grosse Beitragszahler zum EU-Haushalt, um die Grösse des Plans zur wirtschaftlichen Erholung und um die Bedingungen für Krisenhilfen gegangen, hiess es am Nachmittag aus EU-Kreisen. EU-Ratschef Charles Michel habe darum gebeten, die schwierigsten Themen zuerst zu beraten. Alles andere komme später.