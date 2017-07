EU-Grundsatzvereinbarung über Handelsabkommen mit Japan steht

Die Eckpunkte für das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan stehen. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Aussenminister Fumio Kishida hätten sich am Mittwoch in Brüssel auf die Inhalte für eine Grundsatzvereinbarung verständigt, teilten EU-Vertreter am Mittwochnachmittag mit. Sie solle wie geplant am Donnerstag bei einem EU-Japan-Gipfel vorgestellt werden.