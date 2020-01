EU-Handelsdaten deuten auf massiven Umsatzsteuerbetrug hin

Die offiziellen Handelsdaten aus der EU deuten einer Studie der Wirtschaftsinstitute IfW und Ifo auf einen Umsatzsteuerbetrug in grossem Stil hin. Die EU komme mit sich selbst auf einen Handelsüberschuss von 307 Milliarden Euro, obwohl hier bei einer korrekten Erfassung aller Im- und Exporte am Ende eine Null stehen müsste, geht aus der am Dienstag veröffentlichten Analyse der Daten aller 28 Mitgliedsstaaten hervor.