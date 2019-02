EU-Handelskommissarin mahnt zügigen Start von Gesprächen mit USA an

Angesichts der weiter drohenden US-Sonderzölle auf Autoimporte aus Europa hat EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström zu einer zügigen Entscheidung über den Start von offiziellen Gesprächen mit Washington aufgerufen. "Wir müssen jetzt anfangen zu verhandeln", sagte die Schwedin am Freitag bei einem Treffen mit den Handelsministern der EU-Staaten in Bukarest. Sie hoffe darauf, von den Mitgliedstaaten in den nächsten Wochen das notwendige Mandat zu erhalten.