EU-Haushalt: Deutschland will Mehrbelastung im Rahmen halten

Die Bundesregierung will zusätzliche Zahlungen für den künftigen EU-Haushalt von 2021 an im Rahmen halten. "Wir sind bereit, für eine Stärkung der Europäischen Union Verantwortung zu übernehmen - dazu gehört aber eine faire Lastenteilung aller Mitgliedstaaten", erklärten Finanzminister Olaf Scholz und Aussenminister Heiko Maas (beide SPD) am Mittwoch.