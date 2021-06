EU-Haushaltskommissar präsentiert Plan für beispiellose Unterstützung

Der europäische Gemeinschaftshaushalt für das kommende Jahr soll nach einem ersten Entwurf der EU-Kommission rund 167,8 Milliarden Euro umfassen. Nicht eingerechnet sind zusätzliche Corona-Hilfen in Höhe von schätzungsweise 143,5 Milliarden Euro. "Heute schlagen wir finanzielle Unterstützung in beispiellosem Umfang vor, um die Wirtschafts- und Gesundheitskrise überwinden zu können", kommentierte der zuständige EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn am Dienstag. Man werde in ein "widerstandsfähiges Europa" investieren, das durch grünen und digitalen Wandel modernisiert werde.