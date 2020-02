Eine Milliarde Euro soll in saubere Energien in Europa und Zentralasien fliessen, unter anderem in 18 Solarparks in Spanien. Noch einmal knapp eine Milliarde Euro sind für Verkehrsprojekte gedacht, auch in Deutschland. Die Förderung der EIB funktioniert zum Beispiel über vergünstigte Kredite oder Garantien für Investitionsrisiken. Teils gibt es auch technische Hilfe und Beratung./vsr/DP/stk

(AWP)