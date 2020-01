EU-Investitionsbank will Klimaschutz-Förderung stark ausbauen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) will bis 2025 die Hälfte ihrer Fördermittel für Klimaschutz und Nachhaltigkeit bereit stellen, um die Finanzierung des "Green Deals" anzuschieben. Allein die EIB wolle bis 2030 mehr als eine Billion Euro an "grünen Finanzierungen" anstossen, teilte die Bank am Donnerstag in Brüssel mit.