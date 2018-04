EU kann sich nicht auf neue Iran-Sanktionen einigen

(Ausführliche Fassung) - Die EU-Staaten haben sich trotz starken Drucks der USA vorerst nicht auf neue Sanktionen gegen den Iran einigen können. Bei einem Aussenministertreffen in Luxemburg scheiterten Deutschland, Frankreich und Grossbritannien am Montag mit dem Versuch, die Zweifel von Ländern wie Italien am Sinn einer solchen Massnahme auszuräumen. Die Verhandlungen sollen aber fortgesetzt werden.