EU-Kommissar: China-Abkommen ist wichtiger Meilenstein

EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis sieht das mit China vereinbarte Investitionsabkommen als wichtigen wirtschaftlichen Meilenstein. Es verbessere den Zugang europäischer Unternehmen zu einem Schlüsselmarkt, sagte Dombrovsksis am Mittwoch in Brüssel. Damit wüchsen Chancen für Wachstum und Jobs in Europa. Es sei "der richtige Moment, diese Vereinbarung abzuschliessen".