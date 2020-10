EU-Kommissar fordert Debatte über EU-Schuldenregeln

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni fordert eine Debatte über die europäischen Schuldenregeln. Wegen der Ausgaben in der Corona-Krise werde die Verschuldung in der Eurozone dieses Jahr auf über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, sagte Gentiloni am Montag. Zugleich blieben die Zinsen voraussichtlich noch einige Zeit niedrig. "Wir müssen deshalb zumindest darüber nachdenken, welche Rolle die "Schuldenregel" im Regelwerk spielen soll", sagte Gentiloni.