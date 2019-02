EU-Kommissar Moscovici beharrt auf Digitalsteuer für Google und Co.

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hat erneut auf eine stärkere Besteuerung von Digitalkonzernen wie Google oder Facebook gepocht. Solche Unternehmen müssten auf ihre erheblichen Gewinne in der Europäischen Union noch immer wenig bis gar keine Steuern zahlen, sagte Moscovici am Mittwoch im Europaparlament in Strassburg. "Diese Situation ist selbstverständlich inakzeptabel."