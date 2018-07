EU-Kommissar Oettinger erwartet Handelskrieg

EU-Kommissar Günther Oettinger erwartet einen Handelskrieg. In der amerikanischen Wirtschaft und der Öffentlichkeit wachse zwar die Sorge, und ihr Druck auf US-Präsident Donald Trump nehme zu. Aber höhere Zölle auf Autoimporte seien heute absehbar: "Es kommt zu einem Handelskrieg", sagte Oettinger am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Ifo-Instituts in München.