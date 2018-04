EU-Kommissarin: Zuckerberg sollte auch im Europaparlament aussagen

EU-Justizkommissarin Vera Jourova hat Facebook -Chef Mark Zuckerberg nach der Anhörung im US-Senat dazu aufgerufen, auch im Europaparlament Rede und Antwort zu stehen. "Diese Chance sollten auch europäische Abgeordnete haben", sagte Jourova am Mittwoch in Brüssel. Mehrere Abgeordnete und auch Parlamentspräsident Antonio Tajani hatten Zuckerberg angesichts des aktuellen Datenskandals bereits dazu aufgefordert, ins EU-Parlament zu kommen. Der 33-Jährige war am Dienstag zu einem fünfstündigen Frage-Marathon im US-Kongress erschienen, am Mittwoch folgte eine zweite Anhörung.