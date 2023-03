Um die Zahl der Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber zu steigern, sollten die EU-Staaten entsprechende Entscheidungen nach dem Willen der Europäischen Kommission häufiger gegenseitig anerkennen. Heute könnten Migranten mit einem negativen Asylbescheid einfach weiter in ein anderes EU-Land ziehen und das Verfahren dort neu beginnen, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Dienstag in Strassburg. "Das ist natürlich ein echter Missbrauch des Systems. Deshalb möchten wir diese Schlupflöcher schliessen."

14.03.2023 17:12