EU-Kommission alarmiert wegen Wirtschaftslage in Italien

Die EU-Kommission schlägt erneut Alarm wegen massiver wirtschaftlicher Schwierigkeiten in Italien. Das Land kämpfe mit "exzessiven Ungleichgewichten", stellte die Brüsseler Behörde am Mittwoch in ihrer Analyse zur wirtschaftlichen Lage der einzelnen EU-Staaten fest. Es gebe Risiken, die auch für andere Länder relevant werden könnten.