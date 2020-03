EU-Kommission beklagt Lastwagen-Staus nach Grenzschliessungen

Die Europäische Kommission hat lange Lastwagen-Staus an innereuropäischen Grenzen beklagt. "Wir haben Hinweise auf kilometerlange Staus an manchen Grenzübergängen", sagte Behördensprecher Eric Mamer am Montag in Brüssel. Es müsse aber sichergestellt sein, dass Waren rechtzeitig ihre Empfänger erreichten. Mehrere EU-Staaten hatten im Kampf gegen das neuartige Coronavirus wieder Kontrollen an Grenzen eingeführt, wo diese dank des Schengenabkommens seit langem abgeschafft waren.