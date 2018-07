EU-Kommission beruhigt Bauern nach Handelsdeal mit Trump

Europäische Bauern haben nach Angaben der EU-Kommission durch den Deal zur Beilegung des Handelskonflikts mit den USA keine stärkere Konkurrenz zu fürchten. Eine Sprecherin der Brüsseler Behörde stellte am Freitag klar, dass landwirtschaftliche Produkte von den geplanten Verhandlungen über ein Zollabkommen ausgenommen sind. "Der Agrarbereich bleibt aussen vor", sagte sie. In dem Deal geht es demnach nur um eine höhere Einfuhr von US-Soja, das in der EU aus klimatischen Gründen kaum produziert wird.