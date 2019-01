EU-Kommission besteht vor Unterhaus-Abstimmung auf Brexit-"Plan A"

Dazu gehöre auch die umstrittene Lösung, um eine "harte Grenze" zwischen Nordirland und Irland zu verhindern. Die EU arbeite weiter "für Plan A".

Brüssel werde die Abstimmungen im Unterhaus am Dienstag abwarten und erwarte dann von der Regierung in London die Information, "was die nächsten Schritte sind", sagte der Sprecher. Die EU-Kommission wird demnach am Mittwoch bei ihrer wöchentlichen Sitzung erneut über den Stand der Notfallplanungen für den Fall des Austritts Grossbritanniens ohne Abkommen beraten.

Das britische Unterhaus hatte das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen Mitte Januar mit grosser Mehrheit abgelehnt. Am Dienstagabend stimmen die Abgeordneten über eine Reihe von Anträgen ab.

Einige Parlamentarier fordern dabei eine Verschiebung des EU-Austritts zugunsten weiterer Verhandlungen mit Brüssel. Andere sprechen sich für eine völlig neue Brexit-Strategie, einen Austritt ohne Abkommen oder ein zweites Referendum aus.

mk

(AWP)