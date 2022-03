EU-Kommission erlaubt Amazon Kauf des Medien-Unternehmens MGM

Die Wettbewerbshüter der EU haben grünes Licht für die Übernahme des Unterhaltungsunternehmens MGM durch Amazon gegeben. Die Übernahme werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken im Europäischen Wirtschaftsraum auf, teilte die EU-Kommission am Dienstagabend mit. Durch den Kauf will Amazon seine Position im Streaming-Markt stärken. Mit Prime Video haben die US-Amerikaner einen der weltweit grössten Streaming-Anbieter in ihrem Portfolio. Unter dem MGM-Label werden etwa Filme und Serien produziert. Zu den bekanntesten Produkten zählt beispielsweise die James-Bond-Reihe.