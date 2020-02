Die EU-Kommission erwartet äusserst schwierige Verhandlungen über die europäischen Finanzen beim Sondergipfel, der am Donnerstag in Brüssel beginnt. "Es ist offensichtlich, dass diese Verhandlungen immer sehr knifflig sind", sagte Chefsprecher Eric Mamer am Montag in Brüssel. Trotzdem hege die Kommission die Hoffnung, dass der Gipfel ein positives Ergebnis erreiche.