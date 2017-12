EU-Kommission genehmigt Einfuhr von sechs Genpflanzen

Die EU-Kommission hat die Verwendung von sechs gentechnisch veränderten Pflanzen in Europa erlaubt. Vier Sojabohnensorten sowie eine Rapssorte seien zur Verwendung in Lebens- und Futtermitteln neu zugelassen worden, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Für eine Maissorte sei zudem die bestehende Genehmigung erneuert worden.