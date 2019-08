EU-Kommission: Insektenkiller Chlorpyrifos soll verboten werden

Wegen Gesundheitsbedenken soll ein seit Jahren eingesetztes Pflanzenschutzmittel in Europa verboten werden. Die EU-Kommission will nach eigenen Angaben vorschlagen, die im Januar auslaufende Zulassung für die Stoffe Chlorpyrifos and Chlorpyrifos-Methyl nicht zu verlängern. Die Brüsseler Behörde bestätigte am Montagabend einen Bericht der "taz" aus Berlin.