EU-Kommission: Investitionsplan hat Hunderttausende Jobs geschaffen

Der sogenannte Juncker-Plan hat nach Einschätzung der EU-Kommission in den vergangenen vier Jahren Hunderttausende Jobs geschaffen und das Wirtschaftswachstum in Europa angekurbelt. 750 000 Jobs seien bereits entstanden, bis 2020 sollten es 1,4 Millionen werden, erklärte Vizekommissionschef Jyrki Katainen am Donnerstag in Brüssel. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im gleichen Zeitraum dadurch um 0,6 Prozent gesteigert worden - bis 2020 sollten es 1,3 Prozent werden. Alle EU-Staaten hätten dabei profitiert.