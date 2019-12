EU-Kommission kritisiert neue Regeln zum Schutz von Fernfahrern

Die EU-Kommission übt deutliche Kritik an den mühsam ausgehandelten neuen Regeln zum Schutz für Fernfahrer. Die vereinbarten Vorschriften könnten zu zusätzlichem Verkehr und unnötiger Luftverschmutzung führen, sagte Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Dienstag in Strassburg. Womöglich widersprächen sie dem "Green Deal" für mehr Klimaschutz. Die Kommission werde die Auswirkungen genau prüfen und nötigenfalls noch vor Inkrafttreten der Regeln neue Vorschläge dazu machen.