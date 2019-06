EU-Kommission macht neuen Vorschlag zu Auto-Abgastests

Im Streit über zu lasche Vorgaben für Auto-Abgastests auf der Strasse nimmt die EU-Kommission einen neuen Anlauf. Ein halbes Jahr nach einer Schlappe vor dem EU-Gericht machte die Brüsseler Behörde am Freitag einen neuen Gesetzesvorschlag, dem das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten in den nächsten Monaten zustimmen sollen. Inhaltlich soll sich aber nichts an den heutigen Regelungen ändern.