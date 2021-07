EU-Kommission nimmt neue Waldstrategie gegen Klimawandel an

Im Kampf gegen den Klimawandel hat die EU-Kommission am Freitag eine neue Waldstrategie angenommen, die beinhaltet, dass bis 2030 drei Milliarden zusätzliche Bäume in der EU gepflanzt werden sollen. "Der richtige Baum am richtigen Ort und für den richtigen Zweck", teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Das Vorhaben gehört zum Klimaschutzpaket "Fit for 55". Es soll den EU-Staaten ermöglichen, die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken.