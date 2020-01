EU-Kommission plant neue Strategie für Geschlechtergleichheit

Bis zum Internationalen Frauentag am 8. März will die EU-Kommission eine neue Strategie für mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern vorlegen. Dies kündigte die zuständige EU-Kommissarin Helena Dalli am Dienstag in Brüssel an. Nötig seien mutige Schritte angesichts der Widerstände gegen mehr Frauenrechte und Gleichheit.