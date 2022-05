EU-Kommission: Polens Parlamentsvotum Schritt in richtige Richtung

Im Justizstreit mit Polen hat die EU-Kommission die im polnischen Parlament angestossene Abschaffung der umstrittenen Disziplinarkammer am Obersten Gerichtshof als "positiven Schritt" in die richtige Richtung bezeichnet. Es komme aber auf den Umfang und die Inhalte der am Ende verabschiedeten Rechtsvorschriften an, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Freitag. Diese müssten zwingend mit EU-Recht vereinbar sein und die Bedenken des EuGH aufgreifen. Die Änderungen sind Voraussetzung zur Freigabe von milliardenschweren Corona-Hilfen der EU.