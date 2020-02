EU-Kommission prüft Alstom-Bombardier-Deal noch nicht

Die geplante Übernahme des Bombardier -Zuggeschäfts durch den Hersteller Alstom wird von der EU-Kommission noch nicht geprüft. "Wir haben die Nachricht in der Presse gesehen", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Dienstag. Das Vorhaben sei noch nicht an die EU-Kommission notifiziert worden.