EU-Kommission: Reformtempo in Griechenland teils zu langsam

Seit Ende der Griechenland-Hilfsprogramme im vergangenen Sommer kommen einige der mit Athen vereinbarten Reformen aus Sicht der EU-Kommission nur schleppend voran. "Das Tempo in einigen Feldern war langsam und hat zu Verzögerungen in miteinander verbundenen Schlüsselreformen geführt", bilanzierte Vizekommissionschef Valdis Dombrovskis am Mittwoch.