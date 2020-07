EU-Kommission: Schengenraum hat nur noch einen 'kleinen Husten'

Nach monatelangen Einschränkungen während der Corona-Krise ist der Schengenraum nach Einschätzung der EU-Kommission wieder weitgehend hergestellt. "Der Gesundheitszustand von Schengen ist ziemlich gut", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Donnerstag. Man habe die EU-Staaten dazu aufgerufen, die Einschränkungen an den europäischen Binnengrenzen bis Mitte Juni aufzuheben und die grosse Mehrheit sei dem nachgekommen. "Wenn man so will, kann man den Gesundheitszustand von Schengen als kleinen Husten beschreiben", sagte der Sprecher.