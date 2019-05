EU-Kommission schickt Mahnbrief an italienische Regierung

Die EU-Kommission hat Italien wegen seiner ausufernden Staatsfinanzen einen Mahnbrief geschickt. Das Land habe 2018 nicht genügend Fortschritte zur Einhaltung der Schuldenregeln erzielt, schrieben EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis und EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in einem Brief an Finanzminister Giovanni Tria, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung in Rom solle bis Freitag Stellung nehmen.