EU-Kommission schlägt höhere Haushaltszahlungen für 2020 vor

In ihrem Vorschlag geht die Kommission davon aus, dass Grossbritannien am Haushalt 2020 noch komplett beteiligt sein wird. Das Vereinigte Königreich will nach derzeitigem Stand die EU am 31. Oktober verlassen.

21 Prozent des Haushalts 2020 sollten nun in Massnahmen gegen den Klimawandel fliessen, hiess es weiter. Erhöht werden sollen zudem die Ausgaben für den Grenzschutz sowie für Forschungs- und Innovationsprojekte.

Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen nun über die Vorschläge verhandeln. Das Parlament tritt dabei traditionell für eher höhere Ausgaben ein, die Staaten wollen sie eher in Grenzen halten./asa/DP/jha

(AWP)