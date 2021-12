EU-Kommission stellt neue Regeln für Gasmarkt und Bauen vor

Vor dem Hintergrund der steigenden Gaspreise und des Klimawandels will die EU-Kommission den europäischen Gasmarkt reformieren und Gebäude energieeffizienter gestalten. An diesem Mittwoch (12.30 Uhr) präsentieren Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans und Energiekommissarin Kadri Simson in Brüssel ein entsprechendes Gesetzespaket. Ziel ist es, Treibhausgasemissionen wie Kohlendioxid (CO2) zu reduzieren, um die EU-Klimaziele zu erreichen.