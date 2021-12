EU-Kommission stellt Reform des europäischen Gasmarktes vor

Die Kommission will einen grösseren Wasserstoff-Markt aufbauen, um den Energieträger zum Beispiel für die Schifffahrt oder die Industrie besser nutzbar zu machen. Wasserstoff gilt als umweltfreundlich, wenn er durch Strom aus erneuerbaren Energiequellen in einem Prozess namens Elektrolyse produziert wird. Die Richtlinie legt fest, dass "emissionsarmer" Wasserstoff mindestens 70 Prozent weniger klimaschädliche Emissionen verursachen darf als fossiles Gas. Um diesen zu fördern, würden Betreiber etwa niedrigere Entgelte zahlen, um die existierende Gasinfrastruktur zu nutzen. Verbrauchern soll es einfacher gemacht werden, von fossilem zu umweltfreundlichem Gas zu wechseln.

Gleichzeitig will die Kommission Langzeitverträge mit Erdgas bis 2049 verbieten. Um Engpässe in der Energieversorgung zu vermeiden, könnten EU-Länder jedoch gemeinsame Gaseinkäufe tätigen und strategische Reserven anzulegen. Das hatten etwa Frankreich und Spanien angesichts der steigenden Gaspreise gefordert. Der Gesetzesvorschlag sieht auch Massnahmen vor, um Methanemissionen in der Öl-, Gas- und Kohleindustrie zu vermeiden. Methan ist nach Kohlendioxid (CO2) das zweitschädlichste Treibhausgas.

Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) begrüsste den Vorschlag, da Wasserstoff die "tragende Säule der Energiewende" sei. "Die Kommission stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit des Wasserstoffmarktes und schafft die Voraussetzungen für seine nachhaltige Entwicklung", sagte auch die Initiative Energien Speichern (INES). Der Europaabgeordnete Michael Bloss (Grüne) kritisierte hingegen, die Förderung weiterer Gasprojekte ziehe die Lebensdauer der fossilen Brennstoffe künstlich in die Länge. Stattdessen brauche man mehr erneuerbare Energien.

Die Gesetzesvorschläge werden nun von den EU-Ländern und dem Europaparlament diskutiert./dub/DP/jha

(AWP)