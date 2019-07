EU-Kommission treibt Eurozonenbudget voran

Die EU-Kommission treibt die Umsetzung des umstrittenen Eurozonenbudgets voran. Die Brüsseler Behörde steckte am Mittwoch einen Rahmen für strategische Entscheidungen der beteiligten Staaten ab. So sollen die Euroländer alljährlich etwa darüber befinden, wo Reformen und Investitionen im Euroraum anstehen. Zudem sollen sie für einzelne Länder Reform- und Investitionsziele aufstellen. Ein zweiter Teil der nötigen Gesetzgebung steht noch aus. Dieser könnte dann den tatsächlichen Finanztopf ins Leben rufen, der von 2021 an eingesetzt werden können soll.