EU-Kommission und Macron begrüssen GroKo-Ja der SPD

Die EU-Kommission hat die Zustimmung der SPD-Basis zu einer Neuauflage der grossen Koalition in Deutschland begrüsst. "Glückwunsch an meine SPD-Freunde für ihre verantwortungsvolle und entscheidende Abstimmung", schrieb der französische EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Sonntag auf Twitter. Deutschland sei jetzt bereit, sich für ein "stärkeres Europa" einzusetzen.