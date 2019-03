EU-Kommission: US-Filmstudios und Sender Sky UK geben Geoblockade auf

Im Streit mit den EU-Wettbewerbshütern haben US-Filmstudios und der Bezahlsender Sky UK zugesichert, Verbrauchern in Europa leichteren Zugang zu ihrem Angebot einzuräumen. Die Zusagen von Disney, NBCUniversal, Sony , Warner und Sky würden akzeptiert und für rechtlich verbindlich erklärt, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit.